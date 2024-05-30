"Я за то, чтобы наш чемпионат был как можно интереснее. Наверное, для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не "Зенит". Но я не могу оценивать, кто, какие и на кого проклятия наложил. Так случилось. Все равно мы будем говорить об этом сезоне как о самом интересном за последнее время", - сказал Осинькин.
В завершившемся сезоне чемпионская гонка развивалась до самого последнего тура. В решающих играх "Зенит" играл с "Ростовом", а в параллельном матче столкнулись "Краснодар" и "Динамо". Подопечные Сергея Семака вырвали победу (2:1), пропустив первыми, динамовцы потерпели поражение в Краснодаре (1:0) и упустили возможность стать чемпионами впервые почти за полвека.
Клуб с берегов Невы стал чемпионом в шестой раз подряд, в этот раз команда петербуржцы набрали 57 очков, у "Краснодара", занявшего второе место, - 56, столько же у "Динамо", которое в итоге завоевало бронзовые медали.
Источник: "РБ Спорт"
Осинькин: для развития футбола было бы лучше, чтобы РПЛ выиграла какая-то другая команда, а не "Зенит"
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Фото: ФК "Зенит"