"Россия для меня - вторая родина. У меня русская супруга, она из Питера. Сын наполовину русский, ходит в московскую школу. Чувствую Россию практически как свою. Никто из зарубежных друзей мне не высказывал за то, что я живу в России. Люди не идиоты, они не слушают, что говорят в медиа. Люди хорошо понимают, как работает мир. Меня не особо интересует политика. В России чувствую себя прекрасно, никогда не было проблем", - сказал Слишкович.
Руководство "Спартака" в апреле назначило члена тренерского штаба Владимира Слишковича на должность временно исполняющего обязанности главного тренера после того, как решило расстаться с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. Под руководством боснийца команда ни разу не проиграла в Российской Премьер-Лиге, завершив чемпионат на пятом месте с 50-ю набранными очками и семиматчевой беспроигрышной серией. Единственное поражение "красно-белые" потерпели в Кубке России, остановившись в шаге от Суперфинала. Спартаковцы проиграли калининградской "Балтики" (1:0). В случае победы "Спартак" в финальном поединке встретился бы с "Зенитом".
После окончания чемпионата стало известно, что новым главным тренером московской команды со следующего сезона станет в прошлом прославленный сербский футболист, легенда миланского "Интера" Деян Станкович. Ожидалось, что Владимир Слишкович вернется к своей работе в тренерском штабе, однако он решил уйти из клуба, по информации пресс-службы "Спартака", по собственному желанию.
Источник: Sport24
Покинувший "Спартак" тренер Владимир Слишкович: Россия для меня - вторая родина
Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о России после ухода из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"