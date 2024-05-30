По информации "РБ Спорт", центральный полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц может покинуть клуб в это летнее трансферное окно. Сообщается, что хавбек хотел бы получать больше игровой практики. Отмечается, что у футболиста есть несколько вариантов из Европы.
В этом сезоне 24-летний серб принял участие в 25 матчах за краснодарскую команду, провел на поле суммарно 740 минут и отличился двумя ассистами. Нынешний контракт игрока с "быками" истекает в конце июня 2026 года.
Хавбек "Краснодара" Баньяц может покинуть клуб этим летом
Полузащитник Михайло Баньяц может покинуть "Краснодар" из-за нехватки игрового времени.
Фото: ФК "Краснодар"