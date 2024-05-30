"Мы же все ждем предложений. Тем более "Урал" - хороший клуб с хорошими возможностями. Так что если после стыков позвонят из "Урала", то, естественно, рассмотрю предложение. Думаю, не я один", - цитирует Ташуева "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 29 мая, "Урал" проиграл на своем поле "Акрону" в первом переходном матче за право на участие в РПЛ в сезоне-2024/2025 со счетом 0:2. Сегодня, 30 мая, главный тренер екатеринбургской команды Виктор Гончаренко был уволен со своего поста. Ответная игра состоится в ближайшую субботу, 1 июня, в Тольятти.
Сергей Ташуев возглавлял воронежский "Факел" с сентября прошлого года и покинул клуб по семейным обстоятельствам в апреле этого года.
Ташуев: если после стыков позвонят из "Урала", рассмотрю предложение
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев заявил, что готов рассмотреть вариант работы в "Урале".
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