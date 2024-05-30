- Конечно, результат матча с "Динамо" нас вполне устроил. Мы хорошо провели эту игру. Результаты чемпионата? После концовки остались грустные ощущения. Но с этим ничего не поделаешь. Нужно только готовиться к следующему сезону. В принципе, мы довольны тем, как провели этот сезон.
Напомним, "Краснодар" одолел на своем поле московское "Динамо" в заключительном туре российской Премьер-лиги со счетом 1:0. Единственный гол во встрече записал на свой счет нападающий Джон Кордоба, который отличился на 52-й минуте. Благодаря этой победе краснодарцы набрали 56 очков и обошли "бело-голубых" по дополнительным показателям. Таким образом "быки" впервые в своей истории завоевали серебряные медали чемпионата России.
Источник: "СЭ"
Защитник "Краснодара" Оласа: мы довольны тем, как провели этот сезон
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа доволен прошедшим сезоном.
Фото: РИА Новости