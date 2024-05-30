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Агент: Барриос на пути к статусу легенды РПЛ

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Агент полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал рекорд игрока по числу побед в чемпионате России среди легионеров.
Фото: "Спорт уик-энд"
"Считаю, что он находится на пути к становлению легенды РПЛ, поскольку он продолжит играть и выигрывать трофеи за "Зенит". Вильмар не только выиграл шесть титулов, но и играл почти каждый матч, выкладывался каждую минуту", - цитирует агента Metaratings.

Ранее стало известно, что опорный хавбек "Зенита" Вильмар Барриос установил новое достижение чемпионата России среди легионеров из дальнего зарубежья. В этом сезоне колумбиец завоевал шестой чемпионский титул в составе петербургского клуба и опередил экс-нападающего "Спартака" Луиса Робсона, на счету которого пять чемпионств.

Барриос защищает сине-бело-голубые цвета с февраля 2019 года. Всего в РПЛ 30-летний игрок провел 146 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Вилмар Барриос Зенит
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