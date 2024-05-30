- Всегда, когда задают этот вопрос, отвечаю: нет никаких проблем, чтобы получить гражданство России. Это помогло бы клубу облегчить задачу с поиском места для иностранца. Так что если это поможет, не вижу причин отказываться от российского паспорта.
Бенхамин Гарре, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, перебрался в "Крылья Советов" в январе 2023 года. На счету аргентинца 12 забитых мячей и 5 голевых передач в 43 матчах за самарскую команду. Контракт воспитанника академии "Манчестер Сити" с российским клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне нападающий оформил 9+3 по системе гол плюс пас в 20 играх российской Премьер-лиги.
Источник: "Чемпионат"
Аргентинский вингер "Крыльев Советов" Гарре: нет никаких проблем, чтобы получить гражданство России
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре не против получения российского гражданства.
Фото: РИА Новости