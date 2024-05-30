"Я считаю, что иностранцы нам сегодня пока вообще не нужны, в ближайшие пять лет. Негде себя потом позиционировать. Те медали, те места, которые сегодня у нас подлежат распределению, они вполне могут быть завоеваны российскими тренерами. Иностранцам делать нечего", - сказал Заварзин.
В завершившемся сезоне РПЛ чемпионом стал петербургский "Зенит", который возглавляет российский тренер Сергей Семак. Команда набрала 57 очков в последнем туре, вырвав золотые медали у московского "Динамо", ведомое чешским специалистом Марцелой Личкой. В решающей игре динамовцы не смогли сыграть хотя бы в ничью с "Краснодаром" (1:0), чтобы завоевать чемпионский титул.
В итоге "бело-голубые" закончили чемпионат на третьем месте, а "быки" взяли серебряные медали. Краснодарский клуб первую половину сезона играл под руководством серба Владимира Ивича, но со стартом второго круга был уволен, а вместе него назначили отечественного тренера Мурада Мусаева.
Главным неудачником среди иностранных специалистов можно считать испанца Гильермо Абаскаля, которого отправили в отставку по среди сезона из-за ряда неудовлетворительных матчей. В последней своей игре "красно-белые" под руководством Гильермо проиграли аутсайдеру РПЛ "Сочи" (1:0).
Источник: Vprognoze.ru.
Заварзин: медали РПЛ вполне могут быть завоеваны российскими тренерами. Иностранцам делать нечего
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился мнением о присутствии иностранных тренеров в Российском Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"