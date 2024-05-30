По информации источника, московский клуб выбрал позицию нападающего в качестве главной цели на предстоящее летнее трансферное окно. В качестве варианта на эту позицию "армейцы" рассматривают кандидатуру Вендела - 23-летнего нападающего из дубля португальского "Порту".
В настоящее время в стане "армейцев" играют нападающие Виктор Давила, Тамерлан Мусаев, Федор Чалов и Антон Заболотный.Чалов в 33 матчах забил 13 голов и сделал три голевые передачи, Заболотный записал на свой счет 11 голов и два результативных паса. Мусаев за "Балтику" и ЦСКА отметился восемью голами и тремя ассистами, Давила забил шесть голов и четыре раза ассистировал партнерам.
ЦСКА под руководством Владимира Федотова занял шестое место, набрав 48 очков.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: ЦСКА хотят усилиться нападающим в летнее трансферное окно
Московский ЦСКА выбрал позицию нападающего в качестве главной цели на предстоящее летнее трансферное окно.
Фото: ЦСКА