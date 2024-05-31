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Transfermarkt: "Локомотив" ищет нападающего на замену ушедшего Артема Дзюбы

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Московский "Локомотив" намерен усилить линию атаку нападающим после расставания с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" планируют пригласить в команду сразу двух нападающих. По информации источника, в шорт-листе столичного клуба есть нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев, Дмитрий Воробьев из "Оренбурга", Иван Сергеев ("Зенит"), Мохамед Конате ("Ахмат") и Егор Голенков из "Ростова".

"Локомотив" занял четвертое место в завершившемся чемпионате России, команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и обогнала в турнирной таблице "Спартак". Недавно руководство клуба объявило об уходе Артема Дзюбы, с 35-летним футболистом не стали продлевать контракт.

Источник: Transfermarkt

Локомотив Артем Дзюба
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