"Железнодорожники" планируют пригласить в команду сразу двух нападающих. По информации источника, в шорт-листе столичного клуба есть нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев, Дмитрий Воробьев из "Оренбурга", Иван Сергеев ("Зенит"), Мохамед Конате ("Ахмат") и Егор Голенков из "Ростова".
"Локомотив" занял четвертое место в завершившемся чемпионате России, команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и обогнала в турнирной таблице "Спартак". Недавно руководство клуба объявило об уходе Артема Дзюбы, с 35-летним футболистом не стали продлевать контракт.
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt: "Локомотив" ищет нападающего на замену ушедшего Артема Дзюбы
Московский "Локомотив" намерен усилить линию атаку нападающим после расставания с 35-летним форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"