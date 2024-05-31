- Из игроков РПЛ, кроме футболистов "Спартака", я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещё лучше играть через несколько лет, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".
21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в сезоне-2023/2024 провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забил в них 17 голов и выполнил 10 результативных передач. Форвард вошёл в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 15 голов, как и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, и уступив по этому показателю только лучшему бомбардиру лиги Матео Кассьерре ("Зенит"), на счету которого в сезоне РПЛ 21 забитый гол.
Слишкович: Тюкавин будет ещё лучше играть через несколько лет, очень интересный игрок
Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович ответил на вопрос об игроках РПЛ, с которыми хотел бы поработать.
Фото: ФК "Динамо"