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Слишкович: Тюкавин будет ещё лучше играть через несколько лет, очень интересный игрок

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Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович ответил на вопрос об игроках РПЛ, с которыми хотел бы поработать.
Фото: ФК "Динамо"
- Из игроков РПЛ, кроме футболистов "Спартака", я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещё лучше играть через несколько лет, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".

21-летний нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в сезоне-2023/2024 провёл за свой клуб 38 матчей во всех турнирах, забил в них 17 голов и выполнил 10 результативных передач. Форвард вошёл в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 15 голов, как и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, и уступив по этому показателю только лучшему бомбардиру лиги Матео Кассьерре ("Зенит"), на счету которого в сезоне РПЛ 21 забитый гол.

Динамо Спартак Константин Тюкавин Владимир Слишкович
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