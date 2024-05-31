"Пока мы не разговаривали ни с кем из "Рубина". У Мацея контракт с клубом рассчитан до конца июня. Хотелось бы, чтобы он остался в "Рубине", игрока все устраивает в Казани", - цитирует Орещука "СЭ".
В завершившемся сезоне-2023/2024 Мацей Рыбус провёл восемь матчей за казанский "Рубин" и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт защитника с клубом истекает этим летом.
Напомним, что по итогам сезона команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 42 очка в 30-ти встречах.
Агент Рыбуса: хотелось бы, чтобы Мацей остался в "Рубине", игрока все устраивает в Казани
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника "Рубина" Мацея Рыбуса, рассказал о дальнейших планах своего клиента.
Фото: ФК "Рубин"