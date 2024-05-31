"Команда очень хорошо работала в этом сезоне, много чего сделано за этот сезон. К сожалению, не удалось достигнуть титула, но будем работать над ошибками. Будем стараться завоевать титул в следующем сезоне", - цитирует Бителло "ТАСС".
Напомним, что в заключительном туре чемпионата России-2023/2024 московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на своём поле обыграл "Ростов" (2:1) и стал чемпионом России в шестой раз кряду. Команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю очками, а "быки" расположились на второй строчке с таким же количеством набранных очков.
Бителло перешёл в московское "Динамо" из бразильского "Гремио" осенью 2023 года за 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Полузащитник "Динамо" Бителло заявил, что в следующем сезоне команда постарается стать чемпионом РПЛ
Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о целях команды на следующий сезон.
Фото: ФК "Динамо"