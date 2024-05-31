"Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде или нет. Несколько европейских клубов активно следят за Мендесом", - цитирует Флуха Metaratings.
В завершившемся сезоне-2023/2024 Виктор Мендес провёл 32 матча за московский ЦСКА и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в пять миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Напомним, что полузащитник перешёл в ЦСКА из чилийского "Эспаньола" летом 2022 года за 2,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Владимира Федотова заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "армейцы" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ петербургскому "Зениту" (1:1, 4:5 - пен.).
Агент полузащитника ЦСКА Мендеса: мы не можем сказать, останется ли Виктор на следующий сезон в команде
Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, заявил, что к его клиенту есть интерес от европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА