"Джикия в Европе? Было бы здорово его там увидеть, он способен еще поиграть два-три года на высоком уровне", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне-2023/2024 Георгий Джикия провёл 12 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт центрального защитника с клубом истекает этим летом и не будет продлён - клуб объявил об уходе игрока по окончании сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в пять миллионов евро.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 50 очков в 30-ти встречах.
Камоцци: Джикия способен заиграть в европейском клубе
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что у Георгия Джикии есть шансы заиграть в Европе.
Фото: ФК "Спартак"