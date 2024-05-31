"Дзюбу рано списывать со счетов. После "Локомотива" у него будет бешеная мотивация снова доказать всем, что он еще способен играть на высоком уровне. Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артема не будет", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне-2023/2024 Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.
Напомним, что ранее "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за "Зенит", "Спартак", "Адана Демирспор", "Ростов", "Томь" и тульский "Арсенал". В сезоне-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Мостовой: Дзюбу рано списывать со счетов - после "Локомотива" у него будет бешеная мотивация
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"