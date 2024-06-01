Московское "Динамо" планирует укрепить состав в летнее трансферное окно. Как сообщает источник, приоритетной целью на трансферном рынке в межсезонье является приобретение крайнего защитника.
Московское "Динамо" завершило сезоне 2023/24 на 3-м месте в РПЛ. На счету "бело-голубых" 56 очков. Санкт-петербургский "Зенит" стал чемпионом России с 57-ю очками. В заключительном 30-м туре "Динамо" уступило "Краснодару" (0:1) и лишилось шансов на титул. "Краснодар" набрал 56 очков и опередил "Динамо" в таблице по дополнительным показателям.
Источник: "Евро-футбол"
Источник: "Динамо" подпишет крайнего защитника в летнее трансферное окно
Стало известно, какую позицию планирует усилить московское "Динамо" летом.
Фото: официальный сайт "Динамо"