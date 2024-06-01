"В Европе смотришь: даже "Челси" зарабатывает при своих тратах. Так почему же в России только тратят? Почему в России всё только разворовывается? У меня такое ощущение, что в России футбол существует только для разворовывания госкомпаний. Отдайте клубы в частные руки! Тогда футбол будет в сто раз лучше", - заявил Селюк.
Лондонский "Челси" потратил на трансферы за два предыдущих сезона сумму, превышающую 1 миллиард евро. В летнее трансферное окно перед сезоном 2023/24 лондонский клуб, по данным Transfermarkt, приобрел игроков на сумму 471,8 миллиона евро. Самым дорогим приобретением стал колумбийский опорник Мойзес Кайседо из "Брайтона" за 116 миллионов евро.
Сезоном ранее расходы "Челси" на трансферы составили. 630,35 миллионов евро, из которых 121 миллион достался "Бенфике" за полузащитника Энцо Фернандеса. Убыток московских ЦСКА и "Спартака", согласно отчету РФС, за 2023-й год составил, соответственно, 1.5 и 1.2 миллиарда рублей.
Источник: "LegalBet"
Селюк: футбол в России существует только для разворовывания госкомпаний
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал государственное финансирование клубов в России.
Фото: официальный сайт "Зенита"