"У меня нет сомнений, что Сафонов может перейти в "ПСЖ". Это неудивительно, потому что Матвей - голкипер топ-уровня. Сможет ли он заиграть в команде такого уровня? Да, почему нет. Его качества позволяют сделать это. Нет ничего невозможного", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Матвей Сафонов провёл 30 матчей за "Краснодар" в РПЛ, пропустил 27 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в одиннадцати встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 18 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до января 2029 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сафонов в ближайшее время станет игроком французского "ПСЖ" - парижане заплатят за переход российского голкипера 20 миллионов евро. По итогам сезона-2023/2024 "быки" заняли второе место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах.
Паулу Барбоза: Сафонов - голкипер топ-уровня, он сможет заиграть в "ПСЖ"
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"