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Агент нападающего "Акрона" Понсе высказался о выходе "Акрона" в РПЛ

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Агент Даниэль Ямин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Андреса Понсе, высказался по поводу выхода тольяттинского клуба в российскую премьер-лигу.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы очень счастливы за Понсе, это большой день для него и клуба", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что тольяттинский "Акрон", основанный в 2018 году, впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу, обыграв по сумме двух матчей екатеринбуржский "Урал" (3:2).

Отметим, что в следующем сезоне "Акрон" будет проводить свои домашние матчи на "Самара Арене", на которой также выступают "Крылья Советов".

Акрон Андрес Понсе Урал
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