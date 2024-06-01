"Мы очень счастливы за Понсе, это большой день для него и клуба", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что тольяттинский "Акрон", основанный в 2018 году, впервые в своей истории вышел в Российскую премьер-лигу, обыграв по сумме двух матчей екатеринбуржский "Урал" (3:2).
Отметим, что в следующем сезоне "Акрон" будет проводить свои домашние матчи на "Самара Арене", на которой также выступают "Крылья Советов".
Агент нападающего "Акрона" Понсе высказался о выходе "Акрона" в РПЛ
Агент Даниэль Ямин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Андреса Понсе, высказался по поводу выхода тольяттинского клуба в российскую премьер-лигу.
Фото: ФК "Акрон"