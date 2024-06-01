"Пока не очень могу поверить, пока только радость. Вели 1:0, потом пропустили два мяча, была очень тревожная концовка. Нервы были на пределе, но хорошо, что дожали", - цитирует слова Морозова "Матч ТВ".
Напомним, что по сумме двухматчевого противостояния "Акрон" вышел в РПЛ, одолев "Урал" (2:0, 1:2). Во втором матче у тольяттинцев забитым мячом отметился Андрес Понсе, а у "уральцев" дубль оформил хорватский центральный защитник Сильвие Бегич.
"Акрон" закончил сезон 23/24 в ФНЛ на 3 месте, набрав 59 очков в 34 матчах. Также по итогам чемпионата в Российскую премьер-лигу поднялись подмосковные "Химки", ставшие чемпионом, и махачкалинское "Динамо".
Владелец "Акрона" поделился своими эмоциями по поводу выхода тольяттинской команды в РПЛ
Владелец "Акрона" Павел Морозов рассказал о своих эмоциях после ответного матча тольяттинцев против екатеринбуржского "Урала".
Фото: "СЭ"