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В "Пари НН" высказались об интересе к нападающему Артёму Дзюбе

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Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Интересен ли нам Дзюба? Дзюба интересен всем. Но не все с ним в переговорах? Мы тоже нет", - цитирует Кондратова "РБ Спорт".

Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за "железнодорожников" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.

Нижний Новгород Артем Дзюба
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