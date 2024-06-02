"Интересен ли нам Дзюба? Дзюба интересен всем. Но не все с ним в переговорах? Мы тоже нет", - цитирует Кондратова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее московский "Локомотив" объявил об уходе Артёма Дзюбы из клуба на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий провёл за "железнодорожников" 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.
В "Пари НН" высказались об интересе к нападающему Артёму Дзюбе
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"