"Скажу грубо — переговоры напоминают мне "собачьи свадьбы". Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу", - цитирует слова Еремякина "РБ Спорт".
Дмитрий Воробьев перешёл в "Оренбург" в конце 2020 года. В составе оренбуржцев российский нападающий провёл 73 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 10 голевых передач.
Напомним, что "Оренбург" в сезоне 23/24 занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах. В последнем туре сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0) и смогли сохранить прописку в Российской премьер-лиге, опередив "Пари НН" из зоны стыковых матчей на одно очко.
Президент "Оренбурга" высказался о переговорах по трансферу Воробьева
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался по поводу заинтересованности московских клубов в форварде Дмитрии Воробьеве.
Фото: ФК "Оренбург"