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"Ахмат" согласовал трёхлетний контракт с Магомедом Адиевым

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб согласовал трёхлетний контракт с главным тренером Магомедом Адиевым.
Фото: ФК "Ахмат"
"Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что еще не расторгнут со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены", - цитирует Айдамирова Sport24.

С 2022 года Магомед Адиев является главным тренером сборной Казахстана, в апреле этого года специалист возглавил грозненский "Ахмат" и начал совмещать две должности, ранее Адиев объявил об уходе из национальной команды Казахстана "по семейным причинам". Ранее российский специалист возглавлял "Чайку", "Анжи, "Легион Динамо" и "Терек-2".

По итогам сезона-2023/2024 грозненский "Ахмат" занял десятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 35 очков в 30-ти встречах.

Ахмат Магомед Адиев
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