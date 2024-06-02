"На фамилии сейчас переходить не будем. Скажу одно — идет работа по поиску нападающего", - цитирует Айбатова "Матч ТВ".
Напомним, что последним клубом Дзюбы был московский "Локомотив", в который он перешёл 8 февраля 2023 года на правах свободного агента. За это время он в стане красно-зелёных провёл 39 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.
В чемпионате России-23/24 "Рубин" занял восьмое место по итогам сезона, набрав 42 очка в 30 матчах. Московский "Локомотив" с 53 набранными очками расположился на 4 месте в турнирной таблице.
Генеральный директор "Рубина" высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в казанский клуб
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов рассказал о перспективах приобретения Артёма Дзюбы казанским клубом.
Фото: ФК "Локомотив"