"Давайте дождемся окончания его выступлений за сборную. Это тоже будет иметь весомое значение. Даку показал себя так, что интерес к нему появился, и он достаточно серьезный. Предложений по нему не было", - цитирует Айбатова "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне-2023/2024 Мирлинд Даку провёл за казанский "Рубин" 33 матча и отметился десятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Даку может перейти в турецкий "Бешикташ" - нападающий является одной из главных целей клуба в летнее трансферное окно. По итогам сезона-2023/2024 команда Рашида Рахимова заняла восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 42 очка в 30-ти встречах.
Гендир "Рубина" высказался о возможном уходе нападающего Даку
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался о возможном уходе Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"