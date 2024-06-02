"Останусь ли в клубе? Не знаю, не могу ответить. Это был очень сложный сезон для меня. Я играл не так много, поэтому не знаю. У меня еще 2 года контракта с "Пари НН" Так что посмотрим", - цитирует Зе Турбо "РБ Спорт".
Зе Турбо перешёл в "Пари НН" из катарского "Аль-Мархия" на правах свободного агента летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 29 матчей и отметился в них четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 30 очков в 30-ти встречах. В последних 10-ти встречах волжане потерпели восемь поражений и дважды сыграли вничью. В переходных матчах нижегородцы одержали победу над тульским "Арсеналом" в двухматчевом противостоянии (3:2 - общ.).
Зе Турбо: не знаю, останусь ли в "Пари НН", но у меня ещё два года по контракту
Нападающий "Пари НН" Зе Турбро высказался о своём будущем в клубе.
Фото: ФК "Пари НН"