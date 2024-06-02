"Будущее Понсе остается открытым, к нему есть интерес из Колумбии", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Андрес Понсе перешёл в "Акрон" в 2023 году из датского "Вайле". С тех пор венесуэльский нападающий провёл за тольяттинский клуб 57 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Напомним, что "Акрон" занял 3 место в Первой лиге-23/24 и попал в стыковые матчи на екатеринбургский "Урал". По итогам двуматчевого противостояния тольяттинский клуб оказался сильнее "Урала", одержав победу с общим счётом 3:2 (1:2,2:0), и впервые в своей истории смог подняться в Российскую премьер-лигу.
Агент нападающего "Акрона" Понсе: к Андресу есть интерес из Колумбии
Агент Даниэль Ямин, представляющий интересы нападающего "Акрона" Андреса Понсе, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Акрон"