"Сборная в 2023 году вернулась к показателям до 2019 года по количеству проведенных товарищеских матчей. Мы ведем работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем вести работу по возвращению к официальным международным соревнованиям", - цитирует слова Дюкова "Матч ТВ".
Александр Дюков занимает должность президента РФС с 22 февраля 2019 года. При нём были запущены розыгрыши ЮФЛ-1 для игроков не старше 19 лет, ЮФЛ-2 для игроков не старше 18 лет и ЮФЛ-3 для игроков не старше 17 лет. Также был изменен формат Кубка России и расширено количество участников в молодежном первенстве.
Напомним, что в 2023 году сборная России провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 3 победы и 2 раза сыграла вничью. Последним матчем России стала домашняя встреча против сборной Сербии, которая прошла в Москве на арене "Динамо. Российская сборная одержала уверенную победу со счётом 4:0. Голами отметились Алексей Миранчук, Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко и Иван Сергеев.
Александр Дюков заявил, что РФС ведёт работу по увеличению числа товарищеских матчей сборной России
Президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции рассказал о планах РФС по увеличению числа товарищеских матчей сборной России.
Фото: РФС