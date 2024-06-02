«Сейчас РФС ведет работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем работу по возвращению к официальным международным соревнованиям», - сказал Дюков.
В 2023 году сборная по количеству сыгранных товарищеских встреч вернулась к показателю 2019 года. Как отметил Дюков, матчи вызвали высокий интерес со стороны зрителей.
В прошедшем году сборная России провела шесть контрольных игр, в которых трижды добивалась победы и три раза играла вничью. В марте 2024 года подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Сербии со счетом 4:0. 7 июня россияне сыграют с командной Белоруссии в Минске.
Источник: "Матч ТВ"
Дюков: РФС продолжает работу по возвращению к официальным международным соревнованиям
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о намерении вернуться к официальным играм на международной арене.
Фото: РФС