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Дюков: РФС продолжает работу по возвращению к официальным международным соревнованиям

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о намерении вернуться к официальным играм на международной арене.
Фото: РФС
«Сейчас РФС ведет работу по дальнейшему увеличению количества товарищеских матчей сборной России. При этом мы продолжаем работу по возвращению к официальным международным соревнованиям», - сказал Дюков.

В 2023 году сборная по количеству сыгранных товарищеских встреч вернулась к показателю 2019 года. Как отметил Дюков, матчи вызвали высокий интерес со стороны зрителей.

В прошедшем году сборная России провела шесть контрольных игр, в которых трижды добивалась победы и три раза играла вничью. В марте 2024 года подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Сербии со счетом 4:0. 7 июня россияне сыграют с командной Белоруссии в Минске.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Дюков
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