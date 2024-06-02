В "Акроне" главный тренер — очень хороший парень. Он имеет опыт, работал успешно в академии "Ростова". Заур Тедеев зовут. Думаю, что выход "Акрона" в РПЛ — большая его заслуга. Естественно, и руководитель клуба, который его содержит. Они стремились к этом", - сказал Сёмин.
Тольяттинский "Акрон" вышел в Российскую Премьер-Лигу благодаря победе над "Уралом" в двухматчевом противостоянии. Первая игра стыков неожиданно завершилась гостевой победе тольяттинцев со счетом 0:2. В ответной встречи екатеринбуржцы смогли победить (1:2), но сумме двух матчей в РПЛ вышел "Акрон". В турнирной таблице Первой лиги команда набрала 59 очков и заняла третье место, заслужив сыграть в переходных матчах за право играть в следующем сезоне в высшем дивизионе. Клуб из Тольятти "Акрон" был основан в 2018 году.
Источник: "Чемпионат"
Сёмин - о главном тренере "Акрона": хороший парень, выход клуба в РПЛ - его большая заслуга
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о главном тренере тольяттинского "Акрона" Зауре Тедееве, под его руководством команда вышла в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"