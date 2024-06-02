"Может быть, это повлияло с точки зрения заполняемости "Лужников". С другой стороны, в финале играет тот, кто больше заслужил. В результате противостояния "Спартака" и "Балтики" вторые заслужили выход в финал", - сказал Дюков.
Он поздравил калининградский клуб с выходом в финал и обратил внимание, что путь "Балтики" в турнире положительно скажется на развитии футбола в стране. В финале Кубка России встретятся петербуржский "Зенит" и калининградская "Балтика", встреча пройдет 2 июня на столичных "Лужниках" , стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Напомним, калининградцы в шаге от финала остановили московский "Спартак", обыграв "красно-белых" в Калининграде (1:0). "Зенит" одержал победу над ЦСКА в серии пенальти (1:1, 5:4 пен.).
Источник: "Матч ТВ"
Дюков - об отсутствии "Спартака" в финале Кубка: может быть, это повлияло с точки зрения заполняемости "Лужников"
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, как отсутствие "Спартака" в финале Кубка России повлияло на коммерческую составляющую.
Фото: РФС