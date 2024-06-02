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Дюков - о переходе Сафонова в "ПСЖ": для меня важно, чтобы российские игроки участвовали в соревнованиях в России

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался на тему переходов российских футболистов в зарубежные клубы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я неоднократно высказывался на тему возможного перехода, как Сафонова, так и других игроков в другие чемпионаты. Для меня, как для главы РФС, важно, чтобы российские игроки участвовали в соревнованиях на территории РФ", - заявил Дюков.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов почти подписал соглашение с "Пари Сен-Жерменом". Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, парижане видят в 25-летнем россиянине большой талант. Во французском гранде Сафонов столкнется с конкуренцией в лице итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммой.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Дюков Матвей Сафонов ПСЖ Краснодар
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