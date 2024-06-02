По информации источников, 23-летний игрок сборной Армении попал в сферу интересов римского клуба. Итальянцы рассматривают Сперцяна в качестве замены в случае ухода японца Даити Камаде, которого связывают с переходом в АПЛ, игроком интересуется "Кристал Пэлас".
Ранее сообщалось, что футболистом российского клуба интересуются "Лион", "Марсель" и Лилль".
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара", играет за основу с июля 2021 года и всего провел за "быков" 108 матчей, в которых отличился 33-мя забитыми мясами и 25-ю голевыми передачами. В текущем сезоне хавбек забил 11 голов и трижды ассистировал партнерам в 30 играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллиона евро.
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt: Эдуард Сперцян может перейти в "Лацио"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян может перейти в итальянский "Лацио".
Фото: ФК "Краснодар"