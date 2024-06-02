- Есть ли вероятность, что Барриос покинет клуб летом, если "Зенит" возьмёт внутренний требл? Он останется. Каждый сезон им интересуется большое количество клубов, но он счастлив здесь. Вильмар творит историю в "Зените", поэтому не думаю, что есть вероятность ухода летом. Тем более, он подписал долгосрочный контракт в прошлом сезоне. Будет тяжело его выкупить, - передаёт слова Поссо Metaratings.ru.
30-летний колумбийский опорный полузащитник Вильмар Барриос перешёл в петербургский "Зенит" в феврале 2019 года из аргентинского "Бока Хуниорс", сумма трансферной компенсации составила 15 миллионов евро. Текущий контракт футболиста с сине-бело-голубыми действует до июня 2027 года.
В сезоне-2023/2024 на счету Барриоса 38 матчей за клуб во всех турнирах и 2 результативных паса. 2 июня "Зенит" сыграет в Суперфинале Кубка России против калининградской "Балтики" и имеет шанс выиграть третий трофей за сезон после Суперкубка России и национального чемпионата.
Агент Барриоса ответил на вопрос о вероятности его ухода из "Зенита" летом 2024 года
Агент опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал о дальнейших карьерных планах игрока после сезона-2023/2024.
Фото: ФК "Зенит"