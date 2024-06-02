- От "Балтики" сегодня ничего не зависит. Если "Зенит" выйдет сконцентрированным и с нормальным отношением к сопернику, то шансов у "Балтики" нет. Если же будет шапкозакидательское настроение, то тогда и "Балтика" сможет разочек забить, а дальше куда вынесет судьба. Не ожидал увидеть такой финал, да, я думаю, не один я. Самое главное, что вряд ли РФС ожидал такое. Доход от такого матча будет меньше. Не думаю, что "Лужники" сегодня все заполнятся, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
2 июня состоится Суперфинал Кубка России, в котором встретятся калининградская "Балтика" и петербургский "Зенит". Матч пройдёт на московской арене "Лужники" и начнётся в 18:00 по столичному времени.
Сине-бело-голубые ранее стали чемпионами Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 матчах и опередив в последнем туре московское "Динамо". В июле 2023 года петербуржцы завоевали Суперкубок России и имеют шансы выиграть третий трофей за сезон. "Балтика" по итогам сезона покинула РПЛ, с 26 очками в 30 матчах заняв предпоследнее 15 место.
Червиченко - о Суперкубке Кубка России: если "Зенит" выйдет сконцентрированным, шансов у "Балтики" нет
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал об ожиданиях от матча Суперфинала Кубка России "Балтика" - "Зенит".
Фото: Sportbox