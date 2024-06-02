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Агент Барриоса: уверен, что Кассьерру отсматривают другие клубы. "Зениту" придётся постараться, чтобы сохранить его

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Агент колумбийского опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос о колумбийском форварде сине-бело-голубых Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"
- Готов ли Кассьерра к европейскому футболу? Без сомнений, и "Зениту" придётся постараться, чтобы сохранить его в составе, потому что я уверен, что его отсматривают другие клубы. Я не его агент, но в этом уверен, тем более я был посредником его трансфера в "Аякс". Мне удалось привезти их представителей в Колумбию, - приводит слова Поссо Metaratings.ru.

27-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра выступает за петербургский "Зенит" с июля 2022 года, сумма трансферной компенсации за его переход из "Сочи" составила 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провёл за сине-бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, а также стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 21 гол в 28 матчах национального чемпионата.

Зенит Матео Кассьерра Российские трансферы
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