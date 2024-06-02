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Силкин: я бы поспорил, что Тюкавин - лучший нападающий сезона в РПЛ. Кордоба понравился больше

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Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказал мнение о лучшем нападающем РПЛ в сезоне-2023/2024.
Фото: ФК "Краснодар"
- Тюкавин - лучший нападающий сезона в РПЛ? Я бы поспорил. Кордоба мне понравился больше. Он мощный, Кордоба может в одиночку решить эпизод. Лучший нападающий сезона - это Кордоба, - цитирует Силкина Metaratings.ru.

21-летний российский нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин и 31-летний колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба вошли в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив по 15 голов. Больше них записал на свой счёт только 27-летний нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, забивший в сезоне РПЛ 21 гол.

Динамо Краснодар Константин Тюкавин Джон Кордоба
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