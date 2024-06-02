- В требле "Зенита" в этом сезоне есть заслуга Семака, но и удача сыграла роль. Согласен, что игра "Зенита" не была доминирующей на протяжении всего сезона, как раньше. Думаю, южноамериканцы уже не так мотивированы.
Сегодня, 2 июня, "Зенит" завоевал Кубок России, обыграв в финальном матче "Балтику" со счетом 2:1. Этот трофей стал для петербургской команды третьим в этом сезоне. Ранее дружина Сергея Семака стала обладателем Суперкубка России и выиграла золотые медали российской Премьер-лиги. Этот требл стал первым за всю историю "сине-бело-голубых".
Источник: "Чемпионат"
Петржела: в требле "Зенита" удача сыграла свою роль. Южноамериканцы уже не так мотивированы
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на требл петербуржцев по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"