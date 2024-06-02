- У нас много проблем, но вряд ли это кого-то интересует, кроме нас, поэтому мы об этом не говорим. Просто молчим и делаем свою работу. Конечно, победная серия "Зенита" многим не нравится. Просим прощения у болельщиков других клубов.
Сегодня, 2 июня, "Зенит" одержал волевую победу над "Балтикой" в Суперфинале Кубка России. Петербуржцы уступали до 81-й минуты, но сумели сравнять счет, а следом и вырвать победу со счетом 2:1. Таким образом коллектив Сергея Семака по итогам завершившегося сезона стал обладателем всех трех возможных трофеев, выиграв золотые медали чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.
Источник: "Матч ТВ"
Семак: победная серия "Зенита" многим не нравится. Просим прощения у болельщиков других клубов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в Суперфинале Кубка России над "Балтикой" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"