"Сперцян — это отличный игрок", - приводит слова Анжело Фабиани "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что римский "Лацио" заинтересован в услугах атакующего полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
В минувшем сезоне Сперцян сыграл за краснодарцев 29 матчей в РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач на своих партнеров. В 4 играх Кубка России хавбек не отметился результативными действиями. Контракт 23-летнего игрока с "быками" рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 18 миллионов евро.
В "Лацио" прокомментировали информацию об интересе к хавбеку "Краснодара" Сперцяну
Спортивный директор "Лацио" Анжело Фабиани ответил на слухи об интересе римлян к игроку "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: "Матч ТВ"