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Полузащитник "Балтики" Осипов: в России "Зенит" силен так же, как "Реал" в Европе

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Хавбек "Балтики" Александр Осипов высказался о силе "Зенита", которому калининградцы проиграли в финале Кубка России (1:2).
Фото: "Матч ТВ"
- Что чувствую после финала? Опустошение. Обидно пропускать на последней минуте. Но приятная атмосфера. Накал страстей. Такое бывает нечасто. "Зенит" сильная команда. В России "Зенит" силен так же, как "Реал" в Европе.

Сегодня, 2 июня, калининградская "Балтика" уступила в Суперфинале Кубка России "Зениту" со счетом 1:2.

В субботу, 1 июня, мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов оказался сильнее дортмундской "Боруссии" (2:0), став тем самым 15-кратным обладателем трофея. Ранее "сливочные" стали чемпионами Испании, опередив "Барселону", финишировавшую на второй строчке, на 10 очков.

Источник: "Матч ТВ"

Александр Осипов Балтика Зенит Кубок России
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