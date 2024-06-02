Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
1 - 2 1 2
ЗенитЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
2 - 3 2 3
ФиорентинаЗавершен

Полузащитник "Балтики" Бистрович: я возвращаюсь в ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Балтики" Кристиян Бистрович рассказал, что по окончании аренды вернется в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
"Возвращаюсь в ЦСКА, у меня там контракт", - приводит "Матч ТВ" слова Бистровича.

Кристиян Бистрович, играющий на позиции центрального полузащитника, провел этот сезон в составе "Балтики" на правах аренды из московского ЦСКА. Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с "армейцами" рассчитано до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне хорват провел за калининградскую команду 31 матч, в которых записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас.

Кристиян Бистрович Балтика ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится