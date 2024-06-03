"У моего клиента контракт с "Балтикой" на 3 года. На данный момент я не знаю позицию клуба. После завершения чемпионата все настраивались на финал кубка, никаких разговоров о будущем не было. К сожалению, матч не удалось выиграть. Теперь, когда сезон окончен, мы можем поговорить с клубом и примем решение", - заявил Пинейро.
В финальном матче Кубка России "Балтика" уступила "Зениту" (1:2) и завоевала серебряные медали турнира. Единственный гол "Балтики" в финале записал на свой счет Алекс Фернандес. В чемпионате России калининградская команда финишировала на 15-м месте и вылетела из элитного дивизиона.
Бразильский форвард Алекс Фернандес присоединился к "Балтике" в феврале 2024-го года. За трансфер 22-летнего вингера болгарский клуб "Черно Море" получил 850 тысяч евро. В весенней части сезона Фернандес 18-ти матчах Кубка России и РПЛ. На счету футболиста 5 голов и 1 результативная передача.
Источник: "Евро-футбол"
Агент Алекса Фернандеса: у моего клиента контракт с "Балтикой" на 3 года
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы форварда "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента в клубе.
Фото: официальный сайт "Балтики"