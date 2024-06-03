"Поздравляю "Зенит" с победой. Они показали, что являются самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея", - приводит слова Радмановаца "Матч ТВ".
"Зенит" одержал победу в Кубке России, переиграв в финальном матче калининградскую "Балтику". Победный гол на 90+5 минуте встречи записал на свой счет центральный защитник "сине-бело-голубых" Нуралы Алип.
Ранее "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России. В заключительном 30-м туре РПЛ петербуржцы переиграли "Ростов" (2:1) и поднялись на 1-ю строчку в таблице. В начале сезона "сине-бело-голубые" завоевали Суперкубок страны. В серии пенальти был повержен московский ЦСКА.
Защитник "Балтики" Радмановац: поздравляю "Зенит" с победой, они показали, что являются самым сильным клубом в России
Защитник "Балтики" Никола Радмановац высказался о поражении своей команды в финале Кубка России от "Зенита" (1:2).
Фото: ФК "Балтика"