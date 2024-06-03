"Краснодар" планирует осуществить трансфер хавбека Данилы Козлова из "Балтики" после вылета калининградского клуба из РПЛ. По информации "РБ Спорт", "Балтика" отклонила первое предложение "Краснодара" о трансфере, однако "горожане" готовят для калининградцев новое предложение.
Сообщается, что сам Козлов не против перехода в "Краснодар". По данным источника, интерес к 19-летнему полузащитнику также проявляет "Зенит", воспитанником которого Козлов является. Сам футболист, однако, не заинтересован в возвращении в Санкт-Петербург.
Игроком "Балтики" Козлов является с февраля 2024-го года. "Зенит" получил за трансфер своего воспитанника 350 тысяч евро. В завершившемся сезоне на счету Данилы Козлова 2+4 по системе гол+пас в 10-ти матчах РПЛ. Еще 1+1 полузащитник оформил в 5-ти матчах Кубка России.
"РБ Спорт": "Краснодар" готовит улучшенное предложение "Балтике" по Даниле Козлову
Полузащитник "Балтики" Данила Козлов может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: официальный сайт "Балтики"