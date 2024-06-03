"Наш футбол - это боль наших болельщиков. Хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше - мировых! Чтобы это было, нужно развивать футбол. Может, меньше использовать заграничных гастролеров. Нужно наших ребят развивать. Был в Эйндховене, когда населения города насчитывало всего 80 тысяч человек. При этом у них 80 полей! И пацанам деваться некуда, играют с утра до вечера. Футбол - самая массовая игра в мире, мы должны быть первыми", заявил Газманов.
В сезоне 2023/24 в российской Премьер-лиге действовал лимит на легионеров, согласно которому одновременное представительство иностранных футболистов на поле в составе одной команды не должно было превышать количество 8-ми человек. Общее число легионеров в заявке на сезон ограничивалось 13-ю футболистами.
Лучшим бомбардиром чемпионата России в минувшем сезоне стал колумбийский форвард Матео Кассьерра, на счету которого 21 забитый мяч в 28-ми играх. Чемпионом России стал санкт-петербургский "Зенит", одержав победу в заключительном туре над "Ростовом" (2:1). Победный гол записал на свой счет бразилец Артур.
В основном составе "сине-бело-голубых" на матч с "Ростовом" вышли три россиянина: вратарь Денис Адамов, защитник Вячеслав Караваев и форвард Иван Сергеев.
Источник: "СЭ"
Газманов: хотелось бы, чтобы наш футбол был на уровне европейских команд. А еще лучше - мировых!
Певец Олег Газманов поделился идеями о развитии российского футбола.
Фото: РИА Новости