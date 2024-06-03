"Как минимум, Семак сделал историю в "Зените", такое сложно будет повторить. Думаю, то, что делает и предлагает Семак, достойно уважения. Это по праву войдет в историю", - цитирует Ерохина "Матч ТВ".
В сезоне 2023/24 санкт-петербургский "Зенит" под управлением Сергея Семака завоевал три трофея. На старте сезона "сине-бело-голубые" одержали победу в Суперкубке России в матче с ЦСКА, в 30-м туре РПЛ одолели "Ростов" и завоевали "золото" чемпионата, а 2-го июня в суперфинале с "Балтикой" завоевали Кубок страны.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018-го года. Новый контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2030-го года.
Ерохин: то, что делает Семак в "Зените", по праву войдет в историю
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера "сине-бело-голубых".
Фото: "СЭ"