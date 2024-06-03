"Если трансфер состоится, то это круто. Я уже много раз говорил, что если у ребят есть хорошие предложения, то надо уезжать. Понятно, что вы вырываете из контекста. Но если есть предложение из "ПСЖ", надо ехать. Кто вам сказал, что он едет вторым? Это вы так думаете. Это ваше мнение. Он способен стать первым номером. Ко мне за советом он не обращался. С точки зрения адаптации, посоветовал бы ему выучить язык. Мы знакомы с Энрике, если он обратится, то дам ему совет", - заявил Карпин.
Голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов может продолжить карьеру в составе французского "ПСЖ". Как сообщают СМИ, футболист уже прошел медосмотр для нового клуба и в ближайшее время подпишет контракт до лета 2029-го года. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона "Краснодар" может получить в виде бонусов за индивидуальные достижения.
Сообщается, что чемпионы Франции видят в Матвее Сафонове дублера для основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. В минувшем сезоне итальянский голкипер принял участие в 42-х матчах за "ПСЖ", в которых пропустил 38 мячей и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Матвей Сафонов, в свою очередь, принял участие во всех 30-ти матчах "Краснодара" в РПЛ. На счету голкипера 11 "сухих" матчей и 27 пропущенных мячей в чемпионате.
Источник: Sport24
Карпин - о возможном трансфере Сафонова в "ПСЖ": это круто. Кто вам сказал, что он едет вторым?
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался об ожидаемом переходе вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: официальный сайт РФС