37-летний голкипер санкт-петербургского "Зенита" Михаил Кержаков останется в команде еще на один сезон. Как сообщает "РБ Спорт", руководство "Зенита" решило продлить истекающий в июне текущего года контракт с ветераном до конца сезона 2024/25.
В минувшем сезоне Михаил Кержаков принял участие в 27-ми матчах в составе "Зенита", из которых 20 - в РПЛ. В активе Кержакова 10 "сухих" матчей. Всего голкипер пропустил 19 мячей в чемпионате и Кубке России.
Коллеги Кержакова по амплуа, Денис Адамов и Александр Васютин, провели, соответственно 16 и 5 матчей в воротах "Зенита".
"РБ Спорт": "Зенит" продлит контракт с Михаилом Кержаковым еще на год
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков останется в клубе еще на один сезон.
Фото: официальный сайт "Зенита"